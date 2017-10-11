Топовый Buick Excelle стоит меньше KIA Rio и Hyundai Solaris

Американская компания General Motors вывела на рынок новый бюджетный седан Buick Excelle. Автомобиль обойдется в 83 900 юаней или 822 000 рублей, а за топовую версию седана придется выложить 99 900 юаней (977 000 рублей), что ниже стоимости Hyundai Solaris и KIA Rio.

Новый Buick Excelle построили на совершенно новой архитектуре от GM. Размеры новинки составляют 4468X1765X1469 мм, а величина колесной базы достигает 2 611 миллиметров.

Подкапотное пространство седана Buck Excelle занимает установка объемом 1,0 литра, выдающая 116 лошадиных сил. Помимо него предусматривается 1,3-литровый атмосферный мотор с мощностью в 107 «лошадок». Двигатель приводится в действие 5-диапазонной МКПП и вариатором CVT с системой переднего привода.

Среди опций нового Buick Excelle следует выделить стабилизационную систему, кондиционер, шесть эйрбэгов, электростеклоподъемники на всех дверях, электролюк и фирменный мультимедийный комплекс с четырьмя колонками. В более роскошной модификации автомобиль обзавелся комбинированной обшивкой салона, климат-контролем, индикатором парковки, мультимедийной системой с камерой заднего обзора и 16-дюймовыми колесными дисками из легкосплавного материала.