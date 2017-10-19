Китайский кроссовер Baojun 530 будут выпускать под брендом MG

Индийское производство китайского кроссовера Baojun наладят под брендом MG, которым владеет поднебесный автоконцерн SAIC. Вероятно, на индийский авторынок новинка выйдет в 2019 году.

Отмечается, что для MG был куплен ранее принадлежавший американцам из GM завод в городе Халол. Первым автомобилем станет кроссовер Baojun, что подтверждают шпионские фотографии с тестов, обнародованные на страницах портала Autocar.

Согласно информации издания, в Индии начнется сборка модели, которой нет нигде. Но совсем новым данный кроссовер не назовешь, так как индийские автолюбителя смогут приобрести переработанный Baojun 530.

Оформление новинки изменят в фирменном стиле бренда. Под капот новый кроссовер получит 2-литровый дизельный мотор от Fiat. Больше нет никакой информации о новинке. Сообщается, что дебют нового авто состоится в 2019 году.