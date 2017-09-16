Lamborghini не будет отказываться от атмосферных двигателей

Итальянский премиальный бренд Lamborghini, подконтрольный концерну Volkswagen, сообщил, что не собирается избавляться от атмосферных двигателей, несмотря на ужесточение экологических норм. Такой информацией поделились обозреватели портала Autocar, ссылаясь на главу подразделения по исследованию и развитию Lamborghini Маурицио Реджиани.

Однако из слов топ-менеджера исходит, что все же компании придется для уменьшения затрат топлива и снижения выбросов вредных веществ оснастить свои суперкары гибридными установками. Скорее всего, суперкар, который сменит в модельном ряду Lamborghini Huracan в 2022 году, сохранит атмосферный 10-цилиндровый агрегат, но еще и получит полностью электрический мотор. Также такая же участь может постигнуть и Lamborghini Aventador.

Но все же Реджиани подметил, что у бренда возникнут некоторые трудности. Прежде всего, это проблема сохранения аутентичности суперкаров марки. Второй проблемой выступает компенсация массы электрических комплектующих агрегата. Над решением этого вопроса в настоящее время трудятся конструкторы итальянского бренда и специалисты Технологического института в Массачусетсе.