Дизайнеры показали, как будет выглядеть новая Skoda Octavia
На этой неделе на просторах сети появились фотографии нового чешского автомобиля Skoda Octavia, выведенного на дорожные тесты. Сотрудники профильного издания «Колеса» немного пофантазировали и представили собственную визуализацию грядущей новинки.
Современное поколение Skoda Octavia выходит с 2013 года, а в 2017 году инженеры обновили машину, переработав переднюю часть авто. В настоящее время шпионские фотографии не дают никаких подробных данных о новом Skoda Octavia, но существует вероятность, что дизайнеры используют стиль, испробованный на прототипах марки. Skoda Octavia могут снабдить оптикой сложной формы, соединяющейся с радиаторной решеткой.
Издание отмечает, что профиль может остаться прежним, а вот задняя часть подвергнется обновлению. Сзади автомобиль могут оборудовать оригинальными фонарями, которые подобны передним фарам и сложной крышкой багажного отделения. Сообщается, что новый Skoda Octavia представят в 2020 году.
Недавно в сеть попали первые фото «заряженной» модификации чешского флагманского кроссовера Skoda Kodiaq RS. Его представят в октябре нынешнего года на Парижском автосалоне.