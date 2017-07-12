Беспилотник "Яндекс" доехал от Москвы до Казани

Беспилотное такси, разработанное компанией «Яндекс» совершило длительную поездку от Москвы до Казани. Автомобиль преодолел путь длиной в 780 км.

Разработчики такси на автоуправлении решили испытать транспортное средство, отправив его в одиннадцатичасовую поездку. Автомобиль передвигался по трассе М7 «Волга», успешно преодолев путь между областными центрами.

Видео поездки опубликовано на хостинге YouTube. Как зафиксировано на видео, водитель находился в такси на протяжении всего пути, но 99% пути автомобиль преодолел самостоятельно.

Ранее разработчики испытывали транспортное средство по улицам Москвы, пустив его на дороги сразу после снегопада. Авто справилось с препятствиями, вызванными метеоусловиями, после чего следующим этапом и стала длительная поездка.