В сеть утекло первое официальное фото седана Aurus Senat

На просторах интернета обнародовали первый официальный снимок седана представительского класса Aurus Senat, который входит в семейство проекта «Кортеж». Фотографию разместили на страницах в популярной социальной сети «ВКонтакте».

Отмечается, что до этого времени машины бренда Aurus можно было рассмотреть на видео и фото, сделанных журналистами или прохожими во время проезда таких премиальных авто по улицам Москвы. На фирменной фотографии седан Aurus Senat находится рядом с каким-то историческим сооружением.

Автомобили Aurus в настоящее время находятся в распоряжении спецгаража Федеральной службы охраны и используются в кортеже российского президента. Путин пересел на удлиненный Aurus Senat Limousine 7 мая во время своей инаугурации.

Под капотом машин бренда Aurus разместился 8-цилиндровый 4,4-литровый агрегат с отдачей в 598 лошадиных сил и электродвигатель. Установка приводится в действие 9-скоростной АКПП и системой полного привода. Кроме седана, представят еще лимузин, микроавтобус и внедорожник. Дебют автомобилей Aurus пройдет на Московском автосалоне.