Новый роскошный седан Toyota Century оценили в 11,3 млн рублей

Японская машиностроительная компания Toyota выводит на домашний авторынок свой новый премиальный седан Toyota Century. Новинка обойдется японским автолюбителям от 19 600 000 иен, что равняется 11 300 000 рублей.

Toyota Century считается наиболее старой моделью бренда, которая появилась на свет в 1967 году. Такой автомобиль предназначался для высшего руководства японского государства и императорской фамилии.

Новый седан Toyota Century представили осенью прошлого года на Токийском автошоу. В салоне появились четыре раздельных кресла, обшитые настоящей шерстью. Сиденья обзавелись подставками для ног, которые регулируются электрическим приводом. Задние пассажиры смогут воспользоваться 11,6-дюймовым экраном мультимедийного центра, аудиосистемой и 7-дюймовой сенсорной панелью между сиденьями для управления разными опциями.

Под капотом седана разместился гибридный агрегат, состоящий из 8-цилиндрового атмосферного мотора объемом 5,0 литра с мощностью в 380 «лошадок» и электродвигателя с отдачей в 165 кВт. Совокупная производительность составит 431 л.с.