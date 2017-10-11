Новый кроссовер Infiniti QX50 доступен для заказа в России

Японский премиальный бренд Infiniti, подконтрольный компании Nissan, объявил в России о сборе предзаказов на свой новый кроссовер Infiniti QX50. Первые автомобили приедут в РФ в августе текущего года.

Infiniti QX50 2019 модельного года презентовали в Лос-Анджелесе в конце минувшего года. Новинка будет предложена отечественным автолюбителям в версиях Pure, Luxe, Sensory и Autograph. Под капотом нового Infiniti QX50 разместился 2-литровый мотор с производительностью в 249 лошадиных сил, работающий с системой полного привода.

Стандартный вариант исполнения кроссовера обзавелся круиз-контролем, восемью эйрбэгами, новой системой навигации, бесключевым доступом, кнопочным зажиганием, подогревом лобового стекла, передними и задними светодиодными фарами и электрической дверью багажного отсека. Салон машины обшит натуральной кожей с акцентами из натурального дерева.

Более топовые версии авто получили тонировку боковых стекол, светодиодные противотуманки, панорамный верх, трехзонный климат-контроль, круговой видеообзор, ассистент идентификации приближающихся объектов, датчик парковки и другие опции.

Базовая модификация нового Infiniti QX50 обойдется россиянам примерно от 2 800 000 рублей. За топовые вариации россияне заплатят от 4 000 000 рублей.