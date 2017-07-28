Новый Ford Focus получил систему распознавания ям на дороге

Четвертое поколение Ford Focus выйдет на европейский рынок нынешним летом. Накануне разработчики рассказали, что научили новинку распознавать ямы на дороге.

Новая технология позволит смягчить езду на Ford Focus по плохим дорогам. Она будет опционально доступна для автомобиля вместе с системой адаптивных амортизаторов с 12 высокоточными сенсорами, способными обнаруживать выбоины до того, как машина настигнет их своими колесами.

Если система распознает выбоину на дороге, то соответствующий амортизатор становится максимально жестким. Это позволяет колесу меньше углубиться в яму во время движения. Технология сделает езду по плохим дорогам не только мягче, но и безопаснее. На британском рынке новая система будет предлагаться для модели Ford Focus за 650 фунтов стерлингов (54 000 рублей).

Презентация нового Ford Focus состоялась в апреле текущего года. Основой для хэтчбека послужило новое модульное шасси C2, разработанное европейскими специалистами американского автогиганта.

Для нового Ford Focus доступна бензиновая литровая «тройка» EcoBoost отдачей в 85, 100 и 125 л.с. Также автомобиль может оснащаться 1,5-литровыми «четверками» тягой 150 и 185 л.с. Дизельная силовая линейка четвертого поколения хэтчбека представлена 1,5-литровыми агрегатами EcoBlue производительностью 95 и 120 л.с., а также 2-литровым двигателем мощностью 150 л.с. Для всех моторов предусмотрены 6-МКПП или 8-АКПП.