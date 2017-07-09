Флагманский седан KIA Quoris выехал на тесты

Шпионам удалось сфотографировать закамуфлированный прототип нового седана KIA К9, который россиянам знаком как KIA Quoris. Автомобиль был замечен во время дорожных тестов.

К сожалению, плотная маскировка не дает экспертам разглядеть внешние изменения, которым подверглась флагманская четырехдверка. Тем не менее, удается рассмотреть, что автомобиль получил новые колесные диски черного цвета.

Некоторые эксперты считают, что новый KIA Quoris будет более спортивным по сравнению с предшественником. И это будет касаться не только внешних элементов обвеса, но и технических характеристик.

Также предполагается, что седан вывели на тесты в гибридной версии. Все данные о новом седане KIA Quoris станут известны после презентации. К настоящему времени неизвестно, когда она состоится/