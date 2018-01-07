Эксперты назвали самые популярные подержанные SUV в городах-миллионниках РФ

Эксперты изучили российский авторынок в сегменте подержанных кроссоверов и внедорожников, продаваемых в каждом российском городе с численностью населения свыше 1 000 000 человек. Итогом их трудов стал рейтинг наиболее популярных моделей за пять месяцев нынешнего года.

Первенство в рейтинге завоевала Chevrolet Niva, которая востребована в шести городах-миллионниках. В Самаре за указанный период машина разошлась тиражом в 447 экземпляров, В Уфе ее продали в количестве 275 единиц, в Нижнем Новгороде - 245 штук. Также авто продавалось в Перми (235 ед.), Воронеже (209 шт.) и Казани (196 ед.).

В четырех городах лидером вторичного рынка выступает японский Toyota RAV4. Он главенствует в Красноярске (279 шт.), Омске (248 ед.), Екатеринбурге (208 шт.) и Челябинске (122 ед.). В Новосибирске на первой позиции расположился Honda CR-V (523 шт.).

LADA 4X4 лидирует в Волгограде (217 ед) и Ростове-на-Дону (141 шт.). В Петербурге лидирующие позиции закрепились за Vokswagen Tiguan (722 ед.). А в Москве наиболее популярным стал BMW X5 (1 117 шт.).