Первый Mercedes сойдет с конвейера завода в Подмосковье уже в 2019 году

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, автозавод Mercedes-Benz, который в настоящее время строится в Московской области, выпустит первый автомобиль уже в начале 2019 года. Также он добавил, что строительство идет по графику.

В 2019 года предприятие начнет сборку премиального седана Mercedes-Benz E-Class. За ним на конвейер встанут внедорожники GLE, GLC и GLS. Новое предприятие сможет производить более 20 тыс. транспортных средств в год, а работать на нем будут около 1 000 сотрудников. Сборка будет охватывать все технологические ступени: от производства кузовов до покраски машин.

Напомним, в феврале прошлого года немецким концерном Daimler AG и Минпромторгом РФ был подписан контракт по постройке автозавода в индустриальном парке «Есипово». Строительство началось в июне минувшего года.