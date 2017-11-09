Кроссовер Lifan X70 стал новым бестселлером бренда в РФ

Новый кроссовер Lifan X70 вышел на российский рынок в апреле этого года. Отметим, что новинка уже успела стать самой продаваемой моделью китайского бренда в России, передаёт агентство «АВТОСТАТ».

До конца апреля россияне приобрели 110 экземпляров Lifan X70, а за весь май – 527 таких машин, что позволило автомобилю занять первое место по продажам среди всех моделей Lifan в РФ. На втором месте оказался кроссовер Myway, а на третьем – X50.

Всего за минувший месяц удалось реализовать 1 327 машин Lifan, что на 4% лучше прошлогоднего результата. Как отметил Ван Сяолун, исполнительный директор российского офиса Lifan, на данный момент бренд стремится укрепить свою позицию на рынке и с этой целью внедряет новые модели.

Отметим, что продажи нового Lifan X70 в России стартовали в середине апреля, цены на модель стартуют от 799 000 рублей. В базовой комплектации кроссовер получил систему курсовой устойчивости, включающей в себя ABS, EBD, BAS и TCS, систему помощи при старте на подъеме, функцию поиска авто на парковке, ограничитель максимальной скорости, контроль усталости водителя и индикатор незакрытых дверей.