Toyota выпустит беспилотный автомобиль с велосипедными педалями в салоне

Японский автогигант Toyota зарегистрировал технологию для машин с автономным управлением. Ею будут оснащаться беспилотники для райдшеринга, и она представляет собой педали для пассажиров, при вращении которых пополняется запас аккумуляторов.

Новая технология была запатентована североамериканским подразделением Toyota. Разработчики уверены, что оснащенные велосипедными педалями беспилотные автомобили окажутся весьма кстати в райдшеринге. Пассажиры смогут крутить педали, передающие вращение на генератор, подзаряжающий аккумуляторы. Это позволит снижать стоимость поездки. Кроме того, беспилотники будут реже ездить на подзарядку.

Напомним, в начале года был представлен беспилотный автомобиль Toyota e-Palette. Он представляет собой машину, которая в зависимости от назначения и формата кузова будет в длину составлять от 4 до 7 метров. К примеру, машину можно превратить в передвижной магазин без водителя. Агрегаторы такси, такие как Uber, смогут использовать e-Palette для райдшеринга. Pizza Hut сможет организовать передвижную точку по продаже пиццы.

Платформа e-Palette отправится на тесты в 2020 году. Ожидается, что программная среда транспортного средства будет получать обновления через облачный сервис.