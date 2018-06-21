Ростовчанам надоели авточудаки, паркующиеся на «зебрах»

Летняя пора не всегда на пользу, ведь от перегрева люди совершают не всегда достойные поступки. Жители Ростова-на-Дону надеются, что именно из-за жары местные автомобилисты превращаются в хамов, а не потому, что они всегда такие.

Накануне в сети появились очередные фотографии автохамов Донской столицы, которые паркуются на «зебрах». Горожане возмущены поступками своих соотечественников, так как водители, наплевав на окружающих, паркуют свои машины на пешеходных переходах.

Горожане не могут найти объяснения действиям ростовских автомобилистов. По мнению граждан, подобные поступки массово совершаются в городе по вине сильной жары. Уточним, что одна из фотографий с автохамом, появившаяся накануне в Сети, сделана на улице Обороны.