Renault готовит новый Megane RS к рекорду на Нюрбургринге

Французы вывели на трек Нюрбургринг высокопроизводительный хэтчбек Renault Megane RS нового поколения. Автомобиль обзавелся экстремальной версией Trophy, презентация которой пройдет на мотор-шоу в Париже.

Trophy является самой скоростной версией модели Renault Megane RS. Французы намерены на этой машине побить рекорд Нюрбургринга среди автомобилей с передним приводом. Хэтчбек испытывается на «Северной петле», и он попался во время тестов автомобильным папарацци. Их снимками поделился портал Autocar.

Для Renault Megane RS Trophy предусмотрена улучшенная силовая установка 1.8 с четырьмя цилиндрами и турбиной. Производительность агрегата составляет 300 л.с. и 400 Нм крутящего момента (было 280 л.с. и 390 Нм). Мотор может комплектоваться как 6-МКПП, так и РКПП EDC.

Renault Megane RS Trophy получил перенастроенную подвеску, алюминиевые колесные диски размерностью 19 дюймов, проработанный аэродинамический обвес с улучшенным задним спойлером и передним диффузором. Предполагается, что для рекорда на Нюрбургринге из новинки убрали задние кресла, элементы отделки и шумоизоляцию.

Ожидается, что Renault Megane RS Trophy дебютирует в Париже в октябре нынешнего года. Рекорд Нюрбургринга машина попытается побить либо в преддверии мотор-шоу во Франции, либо вскоре после него. Сейчас обладателем рекорда в 7 минут и 43,8 секунды обладает Honda Civic Type R.