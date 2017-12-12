Создатель ВАЗ-2110 раскритиковал дизайн современных LADA

Владимир Ярцев, создавший дизайн автомобиля ВАЗ-2110, в рамках свежего интервью прокомментировал снятие с производства LADA Priora, а также высказал мнение о стиле новых авто марки.

По словам господина Ярцева, автомобили LADA после прихода Стива Маттина стали более европейскими и любопытными. Однако он признался, что ему непонятно, для чего нужно было делать выштамповки на передних и задних дверях.

«Они однозначно привлекают внимание, но я не принимаю такой автомобиль – нет желания подойти и восхищаться им», – сказал Владимир Ярцев.

Дизайнер назвал подобные элементы экстерьера «вычурными», добавив, что это его личное мнение. Также он отметил, что LADA Priora снимают с производства довольно поздно, особенно в сравнении с западными автопроизводителями, которые уже через два года после выпуска новинки проводят фейслифтинг.

«Я думаю, что этот автомобиль уже своё отжил», – заявил Ярцев.

В настоящее время создатель внешности «десятки» работает над проектами не только в области автомобилестроения. Одной из самых интересных сфер деятельности дизайнера является работа с тюнинг-ателье LARTE DESIGN. С ним Ярцев реализовал уже свыше 20 проектов.