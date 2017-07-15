Россияне в мае купили больше LADA Granta, чем Vesta

Долгое время LADA Granta оставалась бестселлером в России среди автомобилей отечественного производства. Когда появилась модель Vesta, она быстро стала на место лидера, но по итогам мая текущего года «Гранта» обогнала «Весту».

В мае текущего года «АвтоВАЗ» реализовал в России 31 834 автомобиля марки LADA. Данный показатель лучше прошлогоднего на 27,5%. При этом лидером отечественного производителя по итогам прошлого месяца в РФ стала модель Granta, разошедшаяся тиражом в 9 143 экземпляра. Спрос на нее вырос в годовом сравнении на 18,7%.

На втором месте располагается LADA Vesta. В мае жители России приобрели 8 700 экземпляров данной модели, что на 33,6% больше, чем в прошлом году. На третьем месте оказался универсал Largus, отличившийся результатом в 4 649 проданных машин с «плюсом» в 73%.

Четвертое место занимает LADA X-Ray. В мае россияне приобрели 3 608 таких хэтчбеков. Замыкает пятерку внедорожник 4х4 с результатом в 2 215 проданных экземпляров. На шестом месте расположилась Kalina, проданная в количестве 1 857 машины, а на седьмой позиции оказалась Priora с результатом в 1 080 проданных экземпляров.