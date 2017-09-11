Эксперты определили самые качественные автомобили в мире

Ежегодное исследование Initial Quality Study, проводимое последние 30 лет, показало самые качественные новые автомобили. Компания J.D. Power озвучила результаты этого изыскания.

В рамках исследования был проведен опрос почти 76 000 американцев, покупавших и арендовавших автомобили 2018 года выпуска. Респондентам было задано 233 вопроса, касающихся работы мотора и трансмиссии, ходовых качеств, дизайна и неисправностей. Изыскание, проводившееся с февраля по май, показало, что как часто потребитель жаловался на машины в течение первых 90 дней после покупки транспорта. Эксперты констатировали, что автопроизводители заметно повышают качество своей продукции четвертый год подряд, и количество жалоб сократилось.

По рейтингу качества по версии Initial Quality Study, на первом месте стоит южнокорейский бренд Genesis. Второе место занимает KIA, а на третьем месте расположилась марка Hyundai. Четвертое место занимает Porsche, а на пятой позиции расположился Ford. Самыми надежными моделями Ford признаны Expedition, Mustang, Super Duty, Lincoln Continental, Lincoln MKC. Корейцы отличились моделями Genesis G90, Hyundai Tucson, KIA Rio и Stinger.

Самыми надежными машинами Nissan признаны Altima, Frontier и Maxima. BMW отличилась моделями 4 Series, X1 и X6. General Motors может похвастаться автомобилями Buick Envision и Chevrolet Silverado. Самым надежным спорткаром признан Porsche 911. Проблемными признаны марки Land Rover, Jaguar и Volvo.