Mahindra показала обновленный TUV300 с девятью местами

Индийская Mahindra представила обновлённый вариант TUV300, в котором при длине в 4 400 мм разместилось целых девять посадочных мест. Эксперты считают, что модель не появится за пределами домашнего рынка.

Три года назад Mahindra показала бюджетный семиместный кроссовер TUV300, длина которого составляла всего 3 995 мм. Чтобы добиться такого результата, в багажном отделении разместили два откидных стула. Дело в том, что в стране действуют налоговые льготы на модели не более 4 метров, оснащённые двигателями объёмом до 1,5 л.

Новая Mahindra TUV300 Plus получила увеличенные габариты и на два места больше. Как и прежде, машина построена на рамной платформе. Компания позиционирует модель как кроссовер из-за внушительно клиренса в 184 мм, однако она доступна только с задним приводом. Любопытно, что расстояние между осями не изменилось и по-прежнему равно 2 680 мм.

Удлинённый вариант получил вместо раскладных стульев в багажнике две лавки, на которых вмещаются по два человека. Для задних пассажиров не предусмотрено даже ремней безопасности. При сложенных креслах в багажник помещается до 696 л груза.

Mahindra TUV300 Plus приводится в движение 2,2-литровым атмосферным двигателем с отдачей до 120 лошадиных сил. В тандеме с ним работает исключительно 6-диапазонная «механика».