Начались продажи «странного» универсала Mazda Familia Van

Японские машиностроители начали продажи нового поколения универсала Mazda Familia Van на внутреннем рынке. Стоимость машина составляет 1,59-1,87 млн йен. Эксперты считают, что «сарай» выглядит странно.

Разработчики рассказали, что новый Mazda Familia Van отличается от предшественников большей выносливостью и расширенным современным функционалом. Также для машины в качестве опции доступен полный привод. При этом, в линейке модели нет кросс-версии.

Внешний вид нового Mazda Familia Van показался экспертам странным, тем более, идентичную машину они уже видели у другого производителя. Дело в том, что универсал создан совместно с Toyota, и у этого производителя есть «сарай» с такой же внешностью (модель Probox).

Уже в стандартном виде универсал Mazda Familia Van нового поколения имеет в списке оснащения эйрбэги, климатическую установку, штатный информационно-развлекательный комплекс, электрические стеклоподъемники, парктроники, центральный замок и противоугонную систему. Также для машины предусмотрены система курсовой устойчивости, круиз-контроль, подогреваемые зеркала и кресла, а также мультимедийная система с навигатором.

Моторный отсек нового универсала Mazda Familia Van занимает бензиновая силовая установка 1.5, производительность которой составляет 109 л.с. Агрегат комплектуется МКПП или АКПП.