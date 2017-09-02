Подробно рассекречен новый кроссовер Jeep Renegade 2019

Американцы озвучили характеристики кроссовера Jeep Renegade 2019 для европейского рынка. Ранее была раскрыта внешняя составляющая машины, а теперь разработчики показали автомобиль внутри и рассекретили моторную гамму вседорожника.

Внешность Jeep Renegade 2019 обновилась за счет иного переднего бампера, другой радиаторной решетки и светодиодных фар. Поворотные сигналы на крыльях рестайлингового кроссовера теперь белые, а «иксы» на задних фонарях сделали красными.

Интерьер Jeep Renegade 2019 несколько изменился за счет иной мультимедийной системы, которая в базовой комплектации кроссовера получает 5-дюймовый дисплей, а в «топовом» исполнении для машины предусмотрен 8-дюймовый монитор. Также в автомобиле появился держатель смартфона, новый блок управления климатической установкой.

Для базового переднеприводного Jeep Renegade 2019 предусмотрена литровая «тройка» отдачей в 120 л.с. с МКПП. В полноприводных версиях кроссовер получит мотор 1.3 тягой 150 (комплектуется РКПП) или 180 л.с. (АКПП). Дизельную силовую линейку новинки представят двигатели 1.6 мощностью 120 л.с. и 2.0 производительностью 140 или 170 л.с.

Для кроссовера Jeep Renegade 2019 предусмотрены системы: удержания в полосе, распознавания дорожных знаков, предупреждения столкновений с автоматическим экстренным торможением, контроля слепых зон и многое другое. Продажи машины в Европе стартуют будущей осенью. В России автомобиль появится в конце года.