Эксперты назвали ТОП-10 самых популярных авто в Европе в 2018 году

Автоэксперты составили ТОП-10 самых продаваемых автомобилей на авторынке в Европе. При создании рейтинга учитывались данные о продажах новых машин на европейском рынке за первые пять месяцев текущего года.

Удерживает первое место в ТОП-10 самых продаваемых авто в Европе Volkswagen Golf. В период с января по май в Европе было приобретено 242 700 авто, что на 8,1% больше чем в прошлом году. Второе место с уровнем продаж в 161 100 единиц и отрицательной динамикой в 3,6% занял Volkswagen Polo. С небольшим отрывом тройку замыкает Renault Clio. Продажи модели выросли на 0,3% до 160 900 авто.

Следом с падением продаж на 4% до 135 900 единиц оказался Ford Fiesta, а за ним Nissan Qashqai благодаря приросту в 1% до 132 100 авто. Шестое место с приростом в 9,6% до 125 400 авто досталось Skoda Octavia. Далее в рейтинге самых продаваемых авто в Европе за первые пять месяцев 2018 года оказались Volkswagen Tiguan и Ford Focus с приростом в 2,7% и 3,7% до 125 300 и 116 900 машин.

Девятая строчку занял Peugeot 208 благодаря росту продаж на 2,9% до 112 900 авто. Замыкает ТОП-10 самых продаваемых авто в Европе Citroen C3, несмотря на отрицательную динамику в 3,7% до 101 00 единиц.