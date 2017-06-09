Lexus выпустил юбилейную версию купе RC F

В этом году первой «заряженной» модели автопроизводителя Lexus состоится десять лет. Компания люксовых авто разработала особую юбилейную версию RC F 10th Anniversary в кузове купе.

Производитель не сильно изменил техническое оснащение особой версии Lexus RC F 10th Anniversary. Купе оснастили атмосферным мотором объемом 5.0 литра с отдачей в 477 «лошадей». В качестве трансмиссии была установлена коробка-автомат на восемь скоростей.

Lexus RC F 10th Anniversary способен за 4,5 секунды разогнаться до 100 км/ч при максимальной скорости в 270 км/ч. Внешность купе также была переработана. Модель получила новую крышу, капот, спойлер сзади, панели по бокам, окантовку радиаторной решетки, а диффузор выполнили из углепластика.

Юбилейная версия купе Lexus RC F оснащена дисками колес на 19 дюймов, а также суппортами синего цвета. В интерьере появились новые материалы отделки, 10th Anniversary получил перфорированную кожу с прострочкой белого цвета.