В сеть попали первые рендеры нового фургона LADA Largus в Х-стиле

В сети появились первые рендерные изображения обновленной LADA Largus. Независимые дизайнеры представили обновленный внешний вид, основываясь на предварительной информации и шпионских снимках.

Ранее стало известно, что на автосалоне в Москве помимо обновленной Granta, «АвтоВАЗ» представит новый Largus. Независимый дизайнер представил рендер новинки, взяв за основу шпионские снимки, последние наработки компании и предварительную информацию.

На рендерном изображении специалисты придали новой LADA Largus фирменный Х-стиль. В результате модель получила новые фары и другую радиаторную решетку, однако выштамповок в виде «Х» на дверях нет. Помимо этого LADA Largus получит иной бампер и отделку боковых стоек из черного пластика. Молдинги на дверях модели стали уже.

Актуальное поколение LADA Largus оснащено двигателем объемом 1.6 литра производительностью 88 «лошадей». Модель предлагают в России по цене от 554 900 рублей.