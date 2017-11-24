Президент Туркмении собрал гоночный автомобиль по собственным чертежам

Гурбангулы Бердымухамедов, президент Туркмении, разработал собственное гоночное авто. По личным чертежам глава страны самостоятельно собрал автомобиль.

Все началось с посещения Центра автомобильного спорта. Президент Туркмении приехал с сыном Сердаром и вначале ознакомился с новыми машинами, а затем разработал и начертил схему доработки одного из представленных авто.

Гурбангулы Бердымухамедов усилил крепления сидений, заменил ряд запчастей, а также заново воссоздал ряд деталей конструкции. В результате вышла обновленная версия автомобиля. Гоночное авто сразу после сборки испытали. Президент Туркмении сел за руль, а Сердар выступил в роли штурмана и руководил поездкой.

Стоит отметить, что Гурбангулы Бердымухамедов давно увлекается гоночным спортом, президент часто участвует в гонках, а также имеет несколько призовых мест.