Открыт первый завод Volvo в США

Volvo Cars объявил об открытии своего завода в США. Это первый подобного рода объект шведского автогиганта, появившийся на американской территории. Предприятие построено в Чарлстоне, штат Южная Каролина.

Напомним, в Европе у Volvo Cars имеется два завода, выпускающие автомобили, и один, производящий моторы. На территории Китая компания располагает тремя предприятиями. В Индии и Малайзии есть сборочные фабрики шведского автопроизводителя. В американский завод компания Volvo Cars инвестировала порядка 1,1 млрд долларов. Предприятие даст в Южной Каролине около 4 тысяч новых рабочих мест, и сможет выпускать ежегодно до 150 тысяч машин.

Представители Volvo Cars сообщили, что в США будущей осенью стартует выпуск среднеразмерного спорт-седана S60. Основой для него послужила модульная платформа SPA. В 2021 году на американском предприятии начнется выпуск кроссовера XC90. Производимые в США автомобили марки будут продаваться как по месту, так и отправляться на экспорт.