Mazda показала обновленный родстер MX-5

Японцы обновили родстер Mazda MX-5 для европейского потребителя, оснастив машину модернизированной силовой установкой. Производительность агрегата составляет 184 л.с.

В Европе будет продаваться обновленный родстер Mazda MX-5, в силовой линейке которого появился новый «топовый» агрегат. Кроме того, машина отличается от предшественника небольшими косметическими изменениями.

2-литровая 160-сильная «четверка» Skyactiv-G родстера Mazda MX-5 после модернизации выдает мощность 184 л.с. Крутящий момент вырос с 200 до 250 Нм. Прежний мотор мог «раскручиваться» до 6 800 об/мин, а после доработок этот показатель вырос до 7 500 об/мин.

Динамические характеристики обновленного родстера Mazda MX-5 не озвучены. Напомним, со 160-сильным мотором автомобиль разгоняется до «сотни» за 7,3 с. Пороговая скорость машины составляет 214 км/ч. Японцы также модернизировали 1,5-литровый мотор родстера Mazda MX-5. При этом разработчики не стали озвучивать его подробности. В прежней версии он выдавал тягу в 131 л.с. и 150 Нм. Данный двигатель разгонял машину до «сотни» за 8,3 с.





Европейская версия обновленного Mazda MX-5 оснащается системой распознавания дорожных знаков, камерой заднего вида, автоматическим экстренным торможением с распознаванием пешеходов. На рынок новинка отправится в августе текущего года.