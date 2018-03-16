Nissan X-Trail и Qashqai в России получили мультимедиа от «Яндекса»

Японские кроссоверы Nissan X-Trail и Qashqai теперь оснащаются в России мультимедийной системой, благодаря которой, за счет единого интерфейса, возможно одновременное использование сразу нескольких сервисов «Яндекса».

Речь идет о платформе «Яндекс.Авто». Оснащенные ею кроссоверы Nissan X-Trail и Qashqai уже продаются в России, о чем проинформировал пресс-центр японской марки.

Платформа «Яндекс.Авто» обеспечивает одновременно использование навигатора, стриминговых музыкальных сервисов, браузера и прочих приложений, которые объединяет один графический интерфейс. Система хороша также тем, что многие функции в ней управляемы голосовыми командами.

Новинка работает таким образом, что на экране, к примеру, одновременно могут размещаться подсказки «Яндекс.Навигатора», данный «Яндекс.Погоды» и «органы» управления аудиосистемой.

Мультимедиа «Яндекс.Авто» доступна для Nissan X-Trail и Qashqai с 8-дюймовым тачскрином, процессором на 4 ядра и 2ГБ ОЗУ. Приложения в системе обновляются через интернет-связь 4G.