MG готовит для рынка новый кроссовер HS

Британская марка, контролируемая китайским концерном SAIC, разрабатывает новый кроссовер MG HS. Продажи автомобиля начнутся с КНР в четвертом квартале текущего года.

Сейчас британцы располагают двумя кроссоверами: MG GS и ZS. Накануне в интернете появились изображения товарной версии нового паркетника HS. Автомобиль похож на шоу-кар X-motion, который показали общественности в апреле в Пекине. Серийный кроссовер должны были вживую представить 20 июня, но вместо этого китайцы ограничились тем, что озвучили его официальное название и показали эскизы модели.

В третьем квартале нынешнего года новый MG HS предложат китайцам, а на британском рынке автомобиль появится в следующем году. Каким технически будет кроссовер, разработчики пока не уточняют. Предполагается, что его построят на платформе рамного Roewe RX8. При этом, недавно китайские СМИ сообщали, что новинка станет соплатформенником модели RX5.

Документы, появившиеся в базе китайского Минпрома, говорят о том, что MG HS построят на базе Roewe RX5. Изначально автомобиль будет предлагаться турбодвигателями 15E4E 1.5 и 20L4E 2.0 тягой 169 и 231 л.с. соответственно. В 2019 году на рынке появится гибридная версия паркетника.

Кроссовер MG HS получил габариты 4574х1876х166 мм. Размер колесной базы новинки составляет 2720 мм. Вероятно, машина будет самым дорогим SUV британской марки.