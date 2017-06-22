Audi и Hyundai приступили к разработке водородных авто

Audi и Hyundai займутся совместной разработкой водородных силовых установок. Автоэксперты уверены, что благодаря совместной работе, в ближайшее время компании смогут запустить массовое производство водородных машин.

Двигатели на водородных топливных элементах вырабатывают электричество за счет химической реакции с кислородом, а результатом отходов является обычная вода. Audi и Hyundai подписали соглашения, согласно которому будут обмениваться патентными разработками в данной области и предоставят открытый доступ к компонентам.

Руководство Audi с 2020 года намерено запустить серийное производство авто с водородными моторами. Отметим, что разработка таких технологий ведется компанией около 20 лет. Последней работой стал h-tron quattro с мотором из 330 ячеек производительностью 150 «лошадей», а литий-ионные батареи временно увеличивают отдачу на 136 «лошадей».

Hyundai разработали кроссовер Nexo, который оснащен мотором с отдачей в 163 «лошади» и способен преодолеть до 600 км.