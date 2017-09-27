BMW запатентовал дизайн 8-Series Gran Coupe

Немецкий автопроизводитель BMW запатентовал дизайн нового 8-Series Gran Coupe – двухдверного кабриолета. Ранее компания зарегистрировала в патентном агентстве Gran Coupe флагманского семейства в четырехдверном исполнении.

Сегодня в Бразильском национальном институте промышленной собственности зарегистрировали BMW 8-Series Gran Coupe в кузове купе и кабриолет. Презентация концепт-кара M8 Gran Coupe прошла в рамках автошоу в Женеве. Запатентованные фото свидетельствуют о скором старте серийного производства модели.

BMW 8-Series Gran Coupe имеет длину в 4 856 мм, поэтому может прийти на смену Gran Coupe 6-Series. Ожидается, что версия с двумя дверями получит те же моторы, что и с четырьмя: битурбинный V8 объемом 4.4 литра с отдачей в 523 «лошади» при моменте силы в 750 Нм, V6 объемом 3.0 литра с отдачей в 315 «лошадей» при моменте силы в 680 Нм.

Кроме того, купе может также получить битурбинный мотор V8 объемом 4.4 производительностью в 617 «лошадей» с моментом силы в 750 Нм. На данный момент информации об официальной презентации серийной версии BMW 8-Series Gran Coupe и Convertible пока нет.