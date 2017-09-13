FCA отзывает автомобили в России

Итальянская компания Fiat Chrysler Automobiles отзывает свои автомобили в России. Данные предоставлены Росстандартом.

Отзыв коснется 246 автомобилей моделей Fiat Freemont, которые были проданы с августа 2013 года по август 2014 года. Причиной таких действий компания назвала возможное короткое замыкание. Замыкание может произойти во время работы круиз-контроля при передаче данных от шин и если скорость будет ниже установленной.

Все работы будут проводиться бесплатно. Компания проверит автомобили на наличие неисправностей и при их обнаружении обновит ПО.

Ранее Fiat Chrysler Automobiles уже отзывала в России свои автомобили, проданные в 2013-2015 годах. Тогда это коснулось 616 машин. В прошлый раз причиной отзыва стали проблемы с кабельной проводкой рулевого колеса.