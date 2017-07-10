Nissan будет применять сверхпрочную сталь при производстве

Японская компания Nissan выступила с заявлением о том, что намерена использовать в будущем сверхпрочную сталь при производстве своих автомобилей.

Первым автомобилем, кузов которого сделан из сверхпрочной стали, будет внедорожник Infiniti QX50. Сталь, примененная в производстве, имеет прочность растяжения в 980 Мпа.

Использование такой стали в производстве имеет ряд преимуществ. В первую очередь, это ее высокая прочность и устойчивость к деформации. Кроме того, она позволяет повышать аэродинамику автомобилей и увеличивает их повышенную безопасность.

За счет того, что увеличится аэродинамика, значительно снизится выброс вредных веществ в атмосферу, что сделает автомобили более экологичными. Также при производстве сталь будет подвергаться холодному прессованию, а это существенно уменьшает ее массу. Компания заявила, что сейчас инженеры разрабатывают план, согласно которому сталь должна составлять 25% массы автомобиля.