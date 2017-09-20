Ford и Volkswagen собираются создать стратегический альянс

Компании Ford и Volkswagen рассматривают возможность объединения в стратегический альянс ради выпуска новых моделей коммерческих автомобилей, пишет Autocar. Оба производителя высоко оценивают преимущества подобного решения.

Американский и немецкий автоконцерны объединят усилия, чтобы сократить расходы на разработку нового коммерческого транспорта и ускорить данный процесс. Уточняется, что альянс займётся исследованиями и разработками.

Вместе с тем сотрудничество позволит Volkswagen Group, ключевому игроку европейского рынка, и Ford, имеющему сильные позиции на рынке США, улучшить продажи в тех регионах, где эти компании менее успешны.

Однако представители концернов отметили, что партнёрство не приведёт к «механизмам долевого участия», то есть Volkswagen не собирается приобретать акции компании Ford и наоборот.

«Мы с нетерпением ожидаем знакомства с командой Volkswagen в предстоящие дни, а также рассматриваем все возможности, чтобы благодаря общим усилиям лучше следить за быстро меняющимся рынком коммерческих автомобилей», – отметил гендиректор европейского подразделения Ford.

В свою очередь топ-менеджер VW назвал сотрудничество с Ford «ключевым элементом» стратегии Volkswagen Group 2025.