Chevrolet опубликовала официальные снимки обновленного компактвэна Spin

В сеть компания Chevrolet выложила снимки обновленной версии компактвэна Spin. Автомобиль выпускают предпочтительно для Южной Америки.

На авторынок Chevrolet Spin представлен был еще в 2012 году. Производят и широко используют его в Бразилии. Платформа на автомобиле стоит такая же как и на Chevrolet Cobalt, хорошо известном россиянам. Компактвэн представлен как в пяти-, так и в семиместной версиях.

Презентацию обновленной версии все ожидали еще в прошлом месяце, но что-то пошло не так, и компания сообщила, что сможет представить автомобиль только к концу года.

Фары и радиаторная решетка остались такими же, как после обновления в 2015 году. Появились новые рулевое колесо и приборная панель. Компания сообщила, что в интерьере используют материалы высшего качества. Под капотом Chevrolet Spin останется прежний 1,8-литровый двигатель, мощность которого достигает 106 лошадиных сил.

В России автомобиль продавать не будут. Точную стоимость обновленного Chevrolet Spin компания не называет. На данный момент на рынке автомобиль стоит от 1 миллиона 66 тысяч рублей.