Ford Focus в России получил пакет персонализации Black Pack

Американцы вывели на рынок России новый опциональный пакет для седана и хэтчбека Ford Focus. Новинка получила название Black Pack, и предусматривает персонализацию автомобиля. Пакет уже доступен по заказу у дилеров. Накануне были озвучены его ценники и подробности.

За пакет Black Pack для седана и хэтчбека Ford Focus в версии Special Edition нужно заплатить 30 000 рублей. Для модели в исполнении Titanium новые опции предлагаются за 20 000 рублей.

За счет пакета Black Pack хэтчбек Ford Focus получает черные боковые зеркала, крышу, 16-дюймовые колесные диски. Опции доступны длямодели в цветах Moondust Silver, Candy Red и Frozen White.

Американцы пояснили, что вдохновились успехом предыдущего опционального пакета White and Black для хэтчбека Ford Focus в России, и потому решили отправить на рынок РФ новый Black Pack. К слову, и сейчас в стране продается Focus в версии White and Black, доступной по цене от 903 000 рублей.