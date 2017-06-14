В Париже представили новый Humvee NXT 360

General Motors презентовала модернизированный внедорожник Humvee NXT 360. Показ провели в Париже.

Humvee NXT 360 компания выпускает еще с 1984 года. За 34 года автомобиль не подвергался никаким изменениям. General Motors поработала как над внешним оформлением, так и над техническим оснащением. На внедорожнике теперь стоит новый двигатель объемом 6,5 литров. Его мощность составляет 253 лошадиные силы, а крутящий момент - 624 Нм. Мотор выполняет свою работу в паре с 3- или 4-ступенчатой коробкой передач. Напомним, что мощность двигателя предыдущей версии составляет от 160 до 190 лошадиных сил.

На Humvee NXT 360 General Motors поставила противобуксовочную систему, что является хорошим добавлением в обновлении автомобиля. Кроме того, модель получила еще один компрессор и увеличилась в весе до 7,1 тонн.

Производство внедорожников направляют на экспорт, так как даже сейчас около 60% автомобилей успешно работают в Ираке и Афганистане.