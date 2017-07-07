С 2040 года в Великобритании запретят бензиновые двигатели

Весь мир постепенно переходит к электрификации автомобилей. Правительство Великобритании разработало новый законопроект, который предполагает до 2040 года полный отказ от бензиновых двигателей.

Ранее власти Великобритании сообщили, что остановят производство силовых установок, которые работают на бензине и дизельном топливе, а также запретят продажу автомобилей с ДВС на территории страны.

В конце прошлого года было принято решение, что к 2040 году в Великобритании полностью откажутся от двигателей внутреннего сгорания. Автоэксперты уверены, что данное решение не окончательное и будут внесены некоторые изменения. В частности речь идет о запрете не только бензиновых и дизельных мотором, но и автомобилей с гибридными силовыми установками.

На данный момент не известно к 2040 году Великобритания полностью перейдет на электрические автомобили или же оставят модели с гибридными моторами.