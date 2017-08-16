В мае выпуск легковых автомобилей увеличился на 18%

АВТОСТАТ заявило, что в пятом месяце текущего года выпуск легковых автомобилей в России увеличился на 17,7%. В своем заявлении аналитическое агентство опиралось на данные, предоставленные Росстатом.

В период с января по февраль 2018 года было изготовлено 632 тысячи автомобилей. А это превышает результаты прошлого года на 19,8%. Что же касается мая, то за месяц с российских конвейеров сошло 122 тысячи легковых автомобилей, что на 17,7% больше, чем в 2017 году.

На заводе компании Toyota, который находится в Санкт-Петербурге, начали сборку седана нового поколения Camry, в Набережных Челнах на заводе Ford запустили новое производство компактного внедорожника Ford EcoSport.

Производство грузовиков также возросло. С января по мая выпустили 57 тысяч автомобилей, что на 3,8% больше, чем в прошлом году. Однако рост производства не наблюдается у автобусов: 11,9 тысяч грузовиков выпущенных в мае 2018 года - на 0,3% меньше, чем год назад.