Toyota представит Supra в «заряженной» версии GRMN

Японская компания Toyota выпустит «заряженную» GRMN-модификацию спорткара Supra новой генерации. Об этом пишет Motoring Research, ссылаясь на Тетсую Тада, главного инженера компании.

Хотя товарный вариант возрождённой Toyota Supra пока не дебютировал, однако в марте нынешнего года на Женевском автосалоне состоялась презентация концептуальной гоночной версии GR Supra Racing.

«Мы бы хотели видеть более экстремальный вариант новой Toyota Supra и поэтому сразу готовимся к выпуску «заряженной» модификации», — заявил Тетсуя Тада.

Скорее всего, спортивный вариант исполнения появится в продаже под суббрендом GRMN, под которым выпускаются «заряженные» версии моделей японского бренда. Официальный дебют новинки ожидается в следующем году.

На сегодняшний день известно, что автомобиль разделит с соплатформенным спорткаром BMW Z4 мотор и автоматическую коробку передач. Вместе с тем новая Toyota Supra GRMN получит особую электронную систему, которая будет измерять в режиме реального времени скоростные и динамические значения авто, а также время прохождения круга.

Напомним, недавно в сеть попали первые снимки бюджетного хэтчбека марки Toyota, основой для которого стал Suzuki Baleno.