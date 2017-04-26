За пять месяцев Skoda не удалось распродать склады по Yeti

В феврале на Горьковском заводе остановили производство Skoda Yeti, поскольку модель убирают с мирового рынка. Несмотря на то, что продажи внедорожника постепенно сокращаются, в России это ощутили в мае, поскольку компании до сих пор не удалось распродать запасы модели.

В мае спрос на Skoda Yeti в России сократился на 51,7% до 252 единиц, в сравнении с показателями апреля текущего гола. Несмотря на то, что с февраля дилеры предлагают клиентам лишь запасы кроссовера, склады в июне остаются заполненными. На данный момент Skoda имеют в наличии около 100 Yeti.

Несмотря на стремительное сокращение продаж Skoda Yeti в мае, в целом кроссовер демонстрирует прирост в 24% в сравнении с показателем первых пяти месяцев. Причиной стала старая цена, поскольку многие автопроизводители подняли стоимость своих моделей.

Специалисты отмечают, что наличие складских Skoda Yeti только на руку производителю, поскольку пока не известно начнут ли предлагать Skoda Karoq в России, что грозит образованием пустоты в сегменте SUV.