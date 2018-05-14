Воронежцы поблагодарили установщика треног

На страницах городских сообществ Воронежа в социальных сетях появилась фотография очередного установщика треног, который ранее можно было увидеть рядом с системами видеофиксации нарушений ПДД. Такого человека удалось запечатлеть на улице Ростовской.

Отмечается, что если раньше местные автолюбители ненавидели этих людей, то сейчас многие из них выражают благодарность установщикам. Один из горожан сообщил, что он очень благодарен таким людям, так как он возмущен беспредельной ездой автолюбителей на старых поржавевших автомобилях.

Мужчину поддержали и другие пользователи интернета. Они подметили, что больше всего превышают скорость любители старых отечественных машин.