Эксперты назвали наиболее популярные иномарки российского производства

Сотрудники портала «АВТОСТАТ» поделились данными, в соответствии с которыми на 1 января 2018 года в России насчитывает 9 300 000 иностранных авто, собранных на российских автозаводах. Это количество составляет 22% от всего автопарка РФ.

Отмечается, что лидером представленного рейтинга выступает южнокорейский седан Hyundai Solaris, которым владеют 674 200 российских граждан. Вторая строчка принадлежит французскому седану, который предпочли приобрести 638 900 россиян. ТОП-3 замыкает KIA Rio (625 700 экземпляров).

Первая пятерка представлена Ford Focus (614 600 единиц) и Chevrolet Niva (582 500 штук). В первую десятку вошли Volkswagen Polo (371 700 ед.), Renault Duster (326 400 шт.), Renault Sandero (273 600 ед.), Skoda Octavia (260 500 шт.) и KIA Ceed (238 100 ед). Аналитики обнародовали сведения, согласно которым отечественный автопарк на 61% состоит из машин российской сборки.