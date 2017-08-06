Рестайлинговый Ford Figo для оснастили новым мотором

Компания Ford представила обновленный «бюджетник» Figo для Южной Африки, ранее модель представили в Индии и Америке. Модель доступна в кузовах хэтчбек и седан, получила новый бензиновый двигатель.

Несмотря на то, что для ЮАР кросс-версия Ford Figo не предусмотрена, компания предлагает седан только на этом рынке. Внешность африканской версии модели такая же как и на других рынках: новая решетка радиатора, фары, бамперы и материалы отделки.

В салоне установили обновленные приборную и переднюю панели. Обновленный Ford Figo в Африке доступен только со штатной аудиосистемой, тогда как мультимедийная система Sync 3 не предусмотрена.

Вместо старых бензинового и дизельного двигателей Ford Figo в ЮАР предлагают с полторалитровым атмосферником Dragon производительностью в 120 л. с. с крутящим моментом в 150 Нм. В паре предлагают пятискоростную МКПП, а шестискоростную АКПП только для хэтчбэка.

Уже в базе «бюджетник» Ford Figo оснащен системами ABS, ЭУР, двумя подушками безопасности, кондиционером и аудиосистемой. Дополнительно можно заказать наружные зеркала на электроприводе, систему помощи при подъеме и противотуманки. Хэтчбэк обойдется клиентам из ЮАР в 845 000 рублей, а седан – 882 000 рублей. Продажи новинки в России не предусмотрены.