Mercedes озвучил подробности электрического кроссовера EQC

Немецкие машиностроители поделились подробностями кроссовера Mercedes-Benz EQC. Автомобиль будет приводиться в движение двумя электродвигателями общей производительностью 400 л.с.

Разработчики сообщили, что запускают новый этап дорожных тестов электро-кросса Mercedes-Benz EQC. На рынок он должен выйти в 2020 году. В скором времени автомобиль испытают жарой на юге Испании. Ожидается, что дорожные тесты кроссовера Mercedes-Benz EQC пройдут при температуре воздуха примерно в 50 градусов по Цельсию.

По словам разработчиков, в холодное время года аккумуляторы электрокаров быстрее разряжаются, а в жара негативно сказывается на энергоносителях. Поэтому в Испании немцы намерены добиться оптимальных настроек системы охлаждения батарей. Также будет проверена работы климат-контроля, а также защита салона и компонентов кроссовера от мелкой пыли, которая является нередким явлением на проселочных испанских дорогах.

Концептуальная версия кроссовера Mercedes-Benz EQC была показана в 2016 году на мотор-шоу в Париже. Машина получила два электромотора суммарной тягой 300 кВт (408 л.с.). До «сотни» машина разгоняется менее пяти секунд. Агрегаты получают энергию от блока аккумуляторных батарей общей емкостью 70 кВт-ч, на полном заряде которых можно проехать до 500 км.