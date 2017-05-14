50% ростовских водителей не считают нужным оплачивать штрафы

Благодаря системе видеофиксации нарушений ПДД за полгода удалось выявить на донских дорогах больше 500 000 правонарушителей. С января по май текущего года ростовские инспекторы ДПС составили 509 915 административных протоколов.

При анализе данных постановлений экспертам удалось установить, что 90% всех правонарушений является нарушение скоростного режима, а 6% водителей использовали для объезда пробок полосы для автобусов. Остальные 4% процента получили административные протоколы за неправильную парковку.

Отмечается, что средняя сумма штрафа за совершенные правонарушения за названный временной промежуток составляет 668 рублей, а общая сумма выписанных взысканий достигает отметки в 340 800 000 рублей. Сообщается, что квитанции выписанных штрафов добросовестно оплатили только 42% автолюбителей.