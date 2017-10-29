Новый Nissan Qashqai представят в 2020 году

Третья генерация модели Nissan Qashqai будет представлена не раньше, чем через два года. Силовая линейка автомобиля будет представляться несколькими гибридными агрегатами. Об этом проинформировал вице-президент по продуктовому планированию японского бренда в Европе Понц Пандикутиру.

Представитель компании Nissan заявил, что новая генерация кроссовера Qashqai увидит свет в 2020 году. Движущей силой автомобиля станет бензин-электрическая силовая установка. Кроме того, автомобиль будет продаваться как подключаемый гибрид.

Ожидается, что основой для следующего Nissan Qashqai послужит новая платформа. При этом есть вероятность, что кроссовер построят на существующей архитектуре CMF альянса Renault-Nissan, но для новинки ее модернизируют.

Без сомнений, в виде электрокара новый Nissan Qashqai выпускаться не будет. Господин Пандикутиру пояснил, что такая версия автомобиля дорого обойдется производителю в плане разработки. Кроме того, в такой машине нет нужды, так как Nissan намерен вывести на рынок компактный электро-кросс как самостоятельную модель.

В актуальной версии модель Nissan Qashqai предлагается на российском рынке с силовой линейкой, состоящей из бензиновых агрегатов 1.2 и 2.0 отдачей 115 и 144 л.с., а также дизельного 1,6-литрового мотора производительностью 130 л.с. Для всех установок предусмотрены 6-МКПП и вариатор. Автомобиль продается в России минимум за 1 173 000 рублей.