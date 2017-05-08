В ТГУ занимаются созданием электрокара на солнечной энергии

На страницах специализированных порталов появилась информация о том, что студенты Тольяттинского государственного университета занимаются разработкой электромобиля, использующего солнечную энергию. Данную разработку поручили учащимся разных структурных подразделений ТГУ.

Названный электрокар является привлекательным зеленым автомобилем стоимостью 180 000 рублей, который может перевозить до двух человек и развивать скорость до 9 км/ч. Идея построить электрокар появилась в 2016 году. В то время проект просто прошел стадию обсуждения и было решено разработать модель на солнечных элементах. Но в итоге не хватило финансирования. Но специалисты ТГУ нашли решение проблемы гранты и средства, вырученные от сдачи макулатуры и металлолома.

Электрокар оснастили системой рекуперации энергии при торможении и мощным двигателем, исполненным из композитных материалов и элементов, построенных с помощью 3D-принтера. Скорость электрокара ограничена до 8-9 км/ч и в будущем автомобиль выведут на испытания. Архитектура электромобиля может послужить основой для создания самоуправляемой машины с сенсорной панелью и навигацией на лобовом стекле.