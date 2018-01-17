Новый LADA Granta FL вновь заметили на тестах на дорогах в Тольятти

На российских дорогах фотошпионы сумели запечатлеть новую LADA Granta FL, плотно скрытую камуфляжной пленкой Новый автомобиль проходит заключительные дорожные тесты в Тольятти.

Несмотря на то, что кузов машины полностью скрыт камуфляжем, ряд изменений можно увидеть. Внешнее оформление нового LADA Granta FL исполнили в X-стиле. Автономер теперь разместят на крышке багажного отсека, а не на бампере как раньше.

Более подробных сведений о технических параметрах грядущего LADA Granta Fl пока не имеется. Россияне смогут приобрести LADA Granta FL в пяти вариантах кузова: седан, хэтчбек, лифтбек, универсал и кросс-универсал. Публичный дебют обновленной LADA Granta FL состоится в августе в рамках Московского автосалона.

Недавно в сеть утекли фотографии обновленного универсала LADA Granta, который построен на архитектуре LADA Kalina 2007 года. Новинку покажут на Московском мотор-шоу в августе 2018 года.